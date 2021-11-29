За ноябрь в Томской области высота снежного покрова превысила месячную норму

Со 2 по 3 декабря в области прогнозируется оттепель. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за выходные выпало более 5 мм осадков, что повлекло за собой превышение месячной нормы снежного покрова, сообщила начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.

- В минувшие выходные выпало более 5 мм осадков. После этого, высота снежного покрова увеличилась с 27 см на 8 мм и составляла 35 см. Позже снег уплотнился и теперь высота составляет 34 см, - рассказала синоптик.

Также в отделе метеорологии отметили, что со 2 по 3 декабря в области прогнозируется оттепель, а вот с 4 декабря начнется похолодание. Именно на следующей неделе уже начнутся настоящие зимние морозы. Температура ночью составит от -17 до -22 градусов, а днем от -13 до -17 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось, как в Томске выпало 2 миллиметра осадков и на тот момент, это являлось номой.

Также добавим, что на сегодняшний день синоптики прогнозировали умеренный снег и слабый минус.