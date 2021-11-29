За минувшую неделю в Томской области система видеофиксации обнаружила свыше 10 тысяч нарушений ПДД

После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД и обрабатывается. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за минувшую неделю система видеофиксации обнаружила свыше 10 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 10 267 нарушения, 7 137 из которых - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

На прошлой неделе сообщалось, как в больнице оказались участники утреннего тройного ДТП в Томске.

Также напомним, что в Томске девушка на Volkswagen Polo выехала на встречную полосу движения и столкнулась с КАМАЗом.

Еще один случай ДТП на прошлой неделе произошел в Томском районе, где погиб 61-летний водитель Toyota Fielder.