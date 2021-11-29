Первая ледовая переправа открылась на севере Томской области у деревни Ларино

Всего в 2021 году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ. Фото: Николай Александров

В понедельник, 29 ноября, в Александровском районе Томской области открыта первая ледовая переправа. Она организована на р. Ларь-Еган у д. Ларино. На сегодняшний день проезд по ней разрешен автомобилям массой до 2 тонн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«Длина переправы составляет 134 метра, тоннаж на данный момент 2 тонны. Всего в этом году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Их грузоподъемность - до 35 тонн», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что ледовые переправы оборудуются в строгом соответствии с регламентирующими документами и техническими характеристиками для всех оборудуемых переправ. Грузоподъемность переправы меняется в зависимости от погодных условий, в связи с чем постоянно требуется контроль за состоянием переправы.

Напомним, что в прошлом году первая ледовая переправа открылась также в Александровском районе на р. Ларь-Еган, но позже, 5 декабря. Из-за теплой осени водоемы начали замерзать позже обычного. Всего было открыто 69 ледовых переправ.