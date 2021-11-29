В конкурсе «Навстречу переменам» победили 6 проектов для образования, инклюзии и защиты здоровья детей

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей, который проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи.

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей ежегодного конкурса социальных предпринимателей, который проводится среди импакт-стартапов, направленных на улучшение жизни детей и молодежи. Лучшими были признаны шесть социальных предпринимателей из шести регионов России. Победители получили гранты в размере до 1,2 млн рублей и участие в трехлетней программе фонда «Инкубатор». Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

- Финал конкурса впервые проходил в формате прямой трансляции. Это позволило социальным предпринимателям, у которых есть идея или проект для улучшения жизни детей и молодежи, увидеть, как именно организована защита перед экспертным жюри, возможно, чему-то научиться и вдохновиться на дальнейшие действия. Видно, насколько за время подготовки к финалу выросли наши участники. Мне интересно было слышать, что многие из них переосмыслили свои проекты. Взглянули на них по-новому, получив конкретную пользу уже на этапе конкурсного отбора. Теперь мы с нетерпением ждем их в нашей программе «Инкубатор», - рассказала Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»

По словам организаторов, в 2021 году на конкурс поступило 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Победителями стали проекты из Москвы, Ярославля, Ульяновска, Уфы, Вольска (Саратовская область), Мурома (Владимирская область). Эти импакт-стартапы занимаются развитием технического творчества, подготовкой к олимпиадам подростков из малых поселений и волонтерским репетиторством для детей из малообеспеченных семей. Среди победителей – проекты дистанционного мониторинга гемангиом у детей и сбора ненужной техники для нуждающихся семей.

Победители конкурса «Навстречу переменам» по итогам 2021 года:

Анна Чупракова (Вольск), инклюзивный цех Vareniki – проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов;

Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Муром), «Ритм» – клуб технического творчества для профориентации подростков;

Роман Мирошниченко (Ярославль), проект ДарIT – сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям

Елена Сорокина (Ульяновск), педагоги-волонтеры, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами;

Тимур Маннанов (Уфа), Ассоциация наставников олимпийского движения – проект по подготовке к олимпиадам детей из отдаленных регионов;

Евгений Игнатьев (Москва), Stop-hemangioma – система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев.

По завершении церемонии благотворительный фонд Владимира Потанина вручил фонду «Навстречу переменам» чек на 10 миллионов рублей для пополнения целевого капитала, позволяющего обеспечить устойчивость и финансовую независимость организации.