Суд приговорил жителя Томской области к 5 месяцам лишения свободы за езду в нетрезвом виде

Преступление было совершено в период отбытия наказания по двум приговорам суда за совершение аналогичных деяний. Фото: Алексей ФОКИН

Реальный срок получил житель Томской области за неоднократную езду на автомобиле в нетрезвом состоянии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Верхнекетский районный суд Томской области признал жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления)», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в сентябре 2021 в п. Степановка Верхнекетского района стражи порядка остановили автомашину марки «ВАЗ-21061», у водителя которой были явные признаки алкогольного опьянения, а также отсутствие у него права на управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Позже выяснилось, что у подсудимого уже были непогашенные судимости. Учитывая это и то, что преступление было совершено в период отбытия наказания по двум приговорам суда за совершение аналогичных деяний, прокурор пришел к выводу о невозможности его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

В результате суд приговорил виновного к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.