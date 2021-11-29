Прощание с главным внештатным инфекционистом Томской области пройдет 29 ноября 2021 года

Виктор Лаврентьевич наряду со всеми коллегами испытывал колоссальные нагрузки, спасая жизни людей от страшной болезни. Постоянно работал в «красной зоне». Фото: телеграм-канал "Область здоровья".

В понедельник, 29 ноября, в Знаменской церкви состоится прощание с главным внештатным инфекционистом Томской области Виктором Якимовым. Об этом сообщает облздрав в своем telegram-канале.

«Сегодня, 29 ноября, с 12.00 до 13.00 в помещении Знаменской церкви (ул. Войкова, 16) состоится прощание с заведующим инфекционным отделением горбольницы №3, главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Томской области по инфекционным болезням Виктором Лаврентьевичем Якимовым», - говорится в сообщении.

Напомним, что Виктор Якимов скончался на 53-м году жизни в субботу, 27 ноября. Доктор одним из первых в регионе начал бороться с COVID-19.