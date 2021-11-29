Житель Парабельского района приговорен к 5 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов

Еще в 2010 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, однако, этого так и не произошло. Фото: Сергей ГАПОН

К реальному сроку лишения свободы приговорен житель Парабельского района Томской области за неуплату алиментов, сообщили в прокуратуре региона.

«Парабельский районный суд Томской области признал 40-летнего жителя районного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплате средств на содержание детей)», - говорится в сообщении.

Суд еще в 2010 году обязал мужчину выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. В апреле 2021 года за неисполнение указанной обязанности без уважительных причин житель Парабельского района был привлечен к административной ответственности, однако ничего не изменилась, деньги на содержание ребенка мужчина не выплачивал.

Общая сумма алиментной задолженности на 2021 год превышает 1,3 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

С учетом отрицательной характеристики личности подсудимого, а также наличия судимостей, государственный обвинитель указал на необходимость его исправления в условиях изоляции от общества.

Суд приговорил мужчину к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.