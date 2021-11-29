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Происшествия29 ноября 2021 2:15

Пожарные спасли хозяина загоревшегося дома в Томском районе

Мужчина получил ожоги спины
Елена Андреева
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Загоревшийся дом и надворные постройки в деревне Губино тушили 17 человек и 5 единиц техники.

Загоревшийся дом и надворные постройки в деревне Губино тушили 17 человек и 5 единиц техники.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом сгорел в субботу, 27 ноября, в деревне Губино Томского районе, пострадал хозяин дома, мужчина 1977 года рождения, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Горел 1-этажный брусовой жилой дом и дощатая веранда. На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, произошло обрушение мансарды», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что пожарные спасли хозяина горевшего дома, мужчину 1977 года рождения. Он получил ожоги спины, доставлен в ОКБ.

Общая площадь пожара составила 160 кв.м.

Причина пожара устанавливается.