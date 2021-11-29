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Общество29 ноября 2021 1:01

Умеренный снег и слабый минус ожидаются в Томской области 29 ноября

На дорогах местами возможна гололедица
Елена Андреева
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В этот понедельник в Томске будет не очень холодно, но ветрено.

В этот понедельник в Томске будет не очень холодно, но ветрено.

Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 29 ноября. Синоптики также прогнозируют изморозь, сообщает Томский центр по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

«Местами небольшой, по северу умеренный снег, ночью и утром местами изморозь», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура ночью -3…-8 °С, при прояснениях до -14 °С.

Температура днем -2…-7 °С.