Умеренный снег и слабый минус ожидаются в Томской области 29 ноября

В этот понедельник в Томске будет не очень холодно, но ветрено.
Фото: Ксения Высотина
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области 29 ноября. Синоптики также прогнозируют изморозь, сообщает Томский центр по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.
«Местами небольшой, по северу умеренный снег, ночью и утром местами изморозь», - говорится в сообщении.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура ночью -3…-8 °С, при прояснениях до -14 °С.
Температура днем -2…-7 °С.