В Томске в день рождения Егора Лигачева пройдет презентация книги о нем

Егору Кузьмичу Лигачеву 29 ноября исполнился бы 101 год. В этот день состоится презентация книги в память о нем. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Презентация книги «Наш Юрий Кузьмич», посвященной памяти Егора Лигачева (1920 – 2021), который 17 лет руководил нашим регионом, пройдет в понедельник, 29 ноября, в обладминистрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области накануне.

Весной этого года, когда Лигачева не стало, «КП-Томск» сообщала о выдающихся достижениях нашего легендарного земляка, фактах биографии, причинах ухода из жизни. Егор Кузьмич скончался на 101-м году жизни и стал единственным из представителей государственной власти времен СССР, перешагнувшим вековой рубеж.

- Сборник воспоминаний о первом секретаре Томского обкома КПСС и члене Политбюро ЦК КПСС подготовлен к изданию по инициативе областного совета ветеранов, совета ветеранов – руководителей органов власти Томской области и Совета старейшин Томска. Книга издана при поддержке департамента информационной политики областной администрации, - сообщили «КП-Томск» составители книги о Лигачеве.

Добавим, среди авторов воспоминаний о Почетном гражданине Томской области - его ученики, коллеги и соратники Юсуп Галямов, Геннадий Залесов, Николай Белоусов, Тамара Демешева, Михаил Худобец, Николай Кириллов, Антс Реннит, Николай Кобелев, Лев Пичурин, Николай Разумов и другие.

- Книга озаглавлена «Наш Юрий Кузьмич». Именно так называли первого секретаря обкома партии его соратники, единомышленники. Авторы высказали личное, в итоге коллективное, мнение о незаурядном человеке Егоре Кузьмиче Лигачеве, – отметил Николай Кириллов, доктор философских наук, профессор ТПУ, секретарь Томского обкома КПСС в годы работы Егора Лигачева в регионе.