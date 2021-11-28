Жажда мести заставила 52-летнюю жительницу Томской области поджечь легковушку обидчика

Сгореть машина жителя пос. Белый Яр не успела: этому помешал его бдительный сосед. Фото УМВД России по Томской области.

В пос. Белый Яр Верхнекетского района Томской области случилось ЧП: местная жительница попыталась сжечь автомобиль своего земляка, сообщает в воскресенье, 28 ноября, пресс-служба регионального УМВД. Злоумышленницу ждет наказание.

«Ночью в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного около многоквартирного дома на одной из улиц в п. Белый Яр. Сотрудники уголовного розыска установили личность 52-летней местной жительницы, подозреваемой в попытке поджога», - сказано в сообщении.

В управлении отмечают: по предварительным данным, подозреваемая, заранее подготовив и взяв с собой бутылку с бензином, а также ненужную одежду, облила горючей смесью крышку топливного бака транспортного средства, затем пропитала бензином вещи и забросила их под машину. После поджога топлива она покинула место преступления. Возникший пожар обнаружил сосед потерпевшего, который ликвидировал начавшееся возгорание, чем предотвратил уничтожение авто.

Задержанная вскоре злоумышленница пояснила полицейским, что попыталась сжечь машину на почве возникших неприязненных отношений к владельцу.

- Следователями отдела МВД России по Верхнекетскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ, - добавляют в ведомстве.