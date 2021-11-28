Погода в Томске и области 28 ноября 2021 – потепление, осадки, гололедица

Сейчас за окном -4, тепло. Днем синоптики обещают около 0. Проведите воскресенье приятно и с пользой. Фото: Валерия Золотухина

Как сообщила дежурный синоптик Марина Барышникова, в воскресенье, 28 ноября, в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 4-98 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -1, -3 °С. На дорогах гололедица.

- На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура днем 0, -5 °С. На дорогах гололедица, - добавила Барышникова.

Внимание, водители: в связи с ухудшением погодных условий – осадков и гололедицы – во время движения по дорогам Томска и муниципальных образований области ГИБДД рекомендует соблюдать дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.