Помощь спасателей понадобилась 18-летней томичке, которая взобралась на дерево, чтобы снять кота

Снять с дерева 18-летнюю томичку и ее кота спасателям удалось при помощи трехколенной лестницы. Фото: архив "КП"

Спасти примерзшего к дереву кота планировала вечером в пятницу 18-летняя томичка, однако животное взобралось высоко. На половине пути девушке стало страшно, да так, что ее матери пришлось вызывать отряд Томской областной поисково-спасательной службы. Об этом сообщила пресс-служба региональной ПСС.

«26 ноября в 20.10 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов от матери девушки 18 лет, которая влезла на дерево на ул. Никитина (в Томске), попытавшись снять с высоты примерзшего кота. На полпути девушка испугалась и не смогла спуститься. Достать кота ей не удалось», - отмечается в сообщении.

Добавляется, что прибывшие на место происшествия спасатели применили трехколенную лестницу, чтобы снять с дерева и хозяйку бело-рыжего кота, и животное, которые остались целы и невредимы.