В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще двое человек

По данным оперштаба, 142 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 39 667 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 27 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 627 человек.

Также в Томской области выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 55 095 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 142 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 39 667 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,88. В коечном фонде свободно 26,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 239 пациентов скончалось, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 536 825 человек, 271 531 скончались, 8 200 971 выздоровели.