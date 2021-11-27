В Томской области в пожаре погибла 73-летняя пенсионерка

В пятницу вечером в Томской области сгорел брусовой жилрй дом, в котором спасатели МЧС обнаружили тело женщины 1948 года рождения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилая женщина погибла в пожаре, вспыхнувшем в брусовом доме в пятницу, 26 ноября, в с. Новониколаевка Асиновского района, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«Сигнал о возгорании в жилом доме поступил 26 ноября в 16.27. Пожарные прибыли на место и ликвидировали его через час. В результате обгорели стены внутри дома и веранды. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. Возле печи было обнаружено тело женщины 1948 года рождения», - говорится в сообщении.

Добавляется: в тушении возгорания были задействованы 5 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.