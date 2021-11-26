Житель Томска пожаловался в разные инстанции на избиение конвоирами в суде

История с избиением томича в суде еще не завершена... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Томска, находящийся в СИЗО пока идет следствие по его уголовному делу о наркотиках, заявил, что подвергся избиению со стороны конвойной службы в конце сентября текущего года.

Он утверждает, что полицейские избили его при досмотре в здании Ленинского районного суда областного центра. Наличие побоев, по его словам, зафиксировали медики скорой и изолятора. Мужчина тогда же написал заявление в областное УМВД, направил письмо в Общественную наблюдательную комиссию Томской области. Жалобу томича комиссия направила уполномоченному по правам человека региона Елене Карташовой.

Была опубликована позиция полиции. Пресс-служба УМВД России по Томской области распространила сообщение о том, что в Томске сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности проведена проверка по обращению о причинении телесных повреждений.

«В конце сентября 2021 года в ОРЧ СБ УМВД России по Томской области поступила информация о якобы противоправных действиях сотрудников конвойной службы. По данному факту проведен комплекс проверочных мероприятий и необходимых экспертиз. Информация, распространяемая в настоящее время в сети Интернет, о якобы противоправных действиях сотрудников конвойной службы не соответствует действительности, сведения о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел подтверждений не нашли. Нарушений действующего законодательства не установлено. Материалы проверки направлены в следственные органы», – сказано в сообщении.

Подождем реакции тех, кто обязан следить за законностью действий силовиков.