27 ноября в Томске откроют свои двери для любителей зимних видов спорта семь лыжных баз

Томские любители зимнего спорта дождались... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные в Томске стартует зимний спортивный сезон. Завтра, 27 ноября, откроют двери для посетителей и начнут работу томские лыжные базы и пункты проката инвентаря, сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города уточняет, что в субботу начнут свою работу 7 лыжных баз города: на освещенных Тропах здоровья на «Буревестнике» и в Сосновом бору, а также примут любителей спорта «Метелица», «Кедр», «Черемушки», ТГУ и ТУСУР.

Заметим, что в честь открытия зимнего спортивного сезона 27 ноября на лыжной базе «Метелица» (ул. Королева, 13) состоятся соревнования по лыжным гонкам.

Кроме того, в областном центре начали работу 13 ледовых катков в разных районах города.