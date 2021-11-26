В Томской области региональный материнский капитал получили около 780 многодетных семей

Областная власть дополнительно поддерживает рублем многодетные семьи! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области в текущем году региональный материнский капитал получили 779 многодетных семей. На эти цели из казны выделено 75 млн рублей, сообщил интернет-портал администрации региона.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, сертификат на региональный материнский капитал могут оформить семьи со среднедушевым доходом не более двух величин прожиточного минимума, в которых родился или был усыновлен третий или четвертый ребенок. Она уточнила, что размер регионального материнского капитала составляет 100 тыс. рублей.

Специалисты информируют о том, что традиционно большинство обладателей сертификатов (353 семьи) направили региональный маткапитал на погашение ипотеки, свыше 200 семей израсходовали на капремонт. Гораздо меньше жителей региона потратят эти деньги на покупку или строительство жилья, на получение образования ребенком, на ведение личного подсобного хозяйства.

Пресс-служба администрации области напоминает о том, что распорядиться капиталом семья может после того, как ребенку исполнится три года. Исключение составляет ипотека.

Заметим, что региональный материнский капитал предоставляется с 2012 года, за это время его использовали 6 050 семей, проживающих в Томской области.