Суд в Томске дал Галине Кляйн два года условно с испытательным сроком

Для Галины Кляйн все обошлось условным сроком... Фото: сайт администрации Томска

Кировский районный суд Томска 26 ноября признал жену арестованного мэра областного центра и предпринимателя Галину Кляйн виновной в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним историю годичной давности. В начале ноября прошлого года в квартире Кляйнов, женщина оцарапала шею сотрудника, пытаясь не пустить правоохранителей в семейную квартиру для проведения обыска. Обвиняемая свою вину полностью признала.

Заметим, что именно на таком приговоре настаивало обвинение. Защита полагала, что можно обойтись штрафом.