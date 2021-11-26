В Томске на радость жителям Южных ворот будет запущен новый автобусный маршрут

В микрорайоне Южные ворота проблем хватает... Фото: сайт ТРО ЕР

В Томске 30 ноября будет открыт маршрут автобуса № 130, который позволит жителям микрорайона Южные ворота, что расположен на неудобной окраине города, быстро добираться до площади Южной. Об этом заявил депутат Законодательной Думы Томской области от «ЕР» Юрий Дроздов на сайте регионального отделения «правящей партии». Он отметил, что многочисленные обращения от жителей по поводу транспортных проблем не остались без внимания.

По словам народного избранника, время проезда на маршрутке от Южных Ворот до площади Южной сократится в несколько раз. Жители микрорайона смогут добраться до площади Южная за шесть минут без пересадок. Ранее преодолеть расстояние в пять километров было возможно только с тремя пересадками на общественном транспорте через Степановский переезд.

Сайт общественной организации отмечает, что с начала минувшего лета администрацией Зонального сельского поселения совместно с областным депутатом Юрием Дроздовым, ТДСК, общественниками и предпринимателями велись работы по организации автомобильного движения по ул. Тихой и ул. Светлой от микрорайона Южные Ворота, через центр поселка Зональная Станция до пл. Южной и далее в центр города.

Депутат подчеркнул, что было спланировано и отсыпано дорожное полотно, установлены остановочные комплексы, разработан и согласован план маршрута № 130. Хозспособом, практически в чистом поле совместными усилиями удалось «с нуля» построить новую дорогу для удобства большого количества жителей.