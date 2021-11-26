В Томске для пациентов с респираторными симптомами начала работу Единая регистратура

В Томской области в прошлом году основное внимание уделялось больным с новым коронавирусом, остальные пациенты вынуждены были ждать своей очереди... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области на базе Центра удаленного медицинского мониторинга начала работу Единая регистратура по оказанию неотложной помощи для пациентов с респираторными симптомами, сообщил в соцсетях Центр медицинской и фармацевтической информации департамента здравоохранения Томской области «Область здоровья».

По словам зам начальника департамента здравоохранения Томской области Наталии Метелевой, прошлой осенью, когда был подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, из-за высокой загруженности медучреждений пациенты не всегда могли оперативно дозвониться, чтобы вызвать врача на дом. Руководитель подчеркнула, что теперь звонки в поликлинику томичей с признаками респираторного заболевания будут переадресовываться в центр на номер 8 (3822) 777-200.

Специалисты отмечают, что операторы центра, имеющие медицинское образование, на основе специально разработанных чек-листов будут оценивать тяжесть состояния обратившегося и определять дальнейшую маршрутизацию. Либо врач записывает его на прием, либо к пациенту направляется респираторная бригада. Если пациенту требуется экстренная медицинская помощь, к нему направят скорую помощь.

«Область здоровья» информирует о том, что пока единая регистратура работает в пилотном режиме, к ней подключен ряд медучреждений Томска. Позже в проект вступят и другие организации здравоохранения областного центра.

Напомним, что обратиться в центр удаленного мониторинга томичи с респираторными заболеваниями и COVID-19 могут по телефону 8 (3822) 777-200.