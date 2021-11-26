В Томскую область поступило еще свыше 55 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V»

Большая часть взрослого населения Томской области поставила прививку от нового коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томскую область поступила очередная партия вакцин от СOVID-19. Медицинские организации получили 31 200 доз «Спутник Лайт» и 24 000 – «Спутник V», сообщила пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации Томской области отмечает, что на сегодня прививку от коронавирусной инфекции поставили 458 709 жителей региона, это большая часть взрослого населения. Среди вакцинированных граждан – 135 619 человек старше 60 лет.

Напомним, что всего с начала прививочной кампании в Томскую область поступило 600 236 доз вакцины. Среди этих прививок: «Спутник V» – 454 059 доз; «Спутник Лайт» – 117 732 доз; «ЭпиВакКорона» – 22 380 доз; «КовиВак» – 6 065 доз.

Ранее сегодня сайт КП в Томске сообщил, что местные врачи порекомендовали беременным начинать прививаться с 22 недели положения.