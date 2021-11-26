Жительница Томска оформила кредиты в шести банках, чтобы отдать деньги мошенникам

Поверив мошенникам, потерпевшая взяла кредиты в 6 банках и несколько раз переводила денежные средства на указанный «сотрудником Центрального Банка России» счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обманутая мошенниками 56-летняя жительница Томска, взяла кредит в шести банках на сумму более 5 млн рублей. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«По предварительным данным, на номер женщины поступил звонок с неизвестного номера телефона, в ходе которого звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отношении нее совершены неправомерные действия сотрудниками банков и оформлены кредиты на большие суммы», - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, злоумышленник пояснил, что для предотвращения мошеннической атаки и аннулирования кредитов, потерпевшей необходимо посетить банковские организации и оформить кредиты на максимально возможные суммы. .

Уточняется, что, поверив мошенникам, потерпевшая взяла кредиты в 6 банках и несколько раз переводила денежные средства на указанный «сотрудником Центрального Банка России» счет. Таким образом, всего жительница Томской области перевела мошенникам более 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.