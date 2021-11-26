Томские врачи порекомендовали беременным начинать прививаться с 22 недели положения

Вакцина не изучена на 100% во взаимодействие с плодом, поэтому медики советуют прививаться именно на этом сроке. Фото: Ксения Высотина

В Томске медики порекомендовали начинать прививаться с 22 недели положения. такую информацию дала заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова в инстаграме администрации Томской области.

- Беременные женщины входят в группу риска, и они могут тяжело перенести ковид. В связи с этим беременным рекомендуют вакцинироваться двухкомпонентным препаратом "Спутник-V" начиная с 22 недели беременности, - рассказала заместитель главврача областного перинатального центра.

Алла Карманова также отметила, что именно на 22 недели беременности все органы и системы плода уже заложены.

- На этом сроке очень важно защитить ребенка от внешних влияний, в том числе гипоксии мамы, - довила врач.

Также на прямом эфире уточнили, что вакцина не изучена на 100% во взаимодействие с плодом, поэтому медики советуют прививаться именно на этом сроке. Напомним, что ранее "КП-Томск" сообщала о том, как томский врач рассказала о беременности и вакцинации во время пандемии COVID-19.