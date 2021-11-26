В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 625 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 26 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 625 человек.

Также в Томской области выявлено 253 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 54 837 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 79 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 525 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,9. В коечном фонде свободно 26,5% мест.

За последние сутки в стране выявлено 34 690 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 235 пациентов скончалось, 36 145 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 502 879 человек, 270 292 скончались, 8 200 971 выздоровели.