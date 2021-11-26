В Томской районной больнице появился новый ренген-аппарат за 13,6 млн рублей

Комплекс закуплен по программе модернизации первичного звена здравоохранения Томской области. Фото: облздрав

Новый ренген-аппарат появился в Томской районной больнице. Он обошелся бюджету в 13,6 млн рублей, сообщает telegram-канал облздрава.

«Новый цифровой рентгенологический комплекс установлен в поликлинике Томской районной больницы и заменил прежний аппарат», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что комплекс закуплен по программе модернизации первичного звена здравоохранения Томской области. На него было потрачено более 13 млн рублей.

Отмечается, что ренген-аппарат оснащен столом-штативом, который обеспечивает максимальную безопасность пациента и приспособлен для маломобильных граждан.

Также добавляется, что новое оборудование дает возможность быстро получить результаты обследования.