В 2021 году в Томской области 53% жителей уволились по собственному желанию со своих работ

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области 53% жителей уволились с работы по собственному желанию за 2021 год. Их не устраивала зарплата, атмосфера в коллективе или руководство. Такая информация появилась исходя из данных в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Увольнение по собственному желанию: личная неудовлетворенность уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим (Россия - 59%, Томская область - 53%)», - говорится в данных исследования.

Помимо этого, сообщается, что лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%).

Добавляется, что Томская область по доле уволившихся по собственному желанию в 3 квартале текущего года заняла 43 место в стране, и это один из самых низких показателей.