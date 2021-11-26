В 2022 году в бюджете запланировано более 16 млн рублей на закупку технологического оборудования пищеблоков в томских школах

На организацию бесплатного питания в школах выделено более 450 млн рублей из бюджетов разных уровней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в 2022 году 50 школ получат новые технологические оборудования пищеблоков. На закупку нового оборудования в бюджете запланировано свыше 16 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

- В 2021 году было приобретено оборудование и оснащены пищеблоки 43 школ на общую сумму 15 млн рублей. В следующем году в бюджете запланировано свыше 16 млн рублей на закупку и модернизацию технологического оборудования в 50 школах Томска. Также в проект бюджета на 2022 год заложены средства на уровне этого года для организации горячего питания детей, - заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В городской администрации рассказали, что на данный момент более 95% учеников общеобразовательных учреждений обеспечены горячим питанием. Также бесплатное питание получают более 30 тыс. учеников. В них входят около 25 тысяч детей с 1 по 4 классы, более пяти тысяч детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Добавляется, что в общей сложности, на организацию бесплатного питания в школах выделено более 450 млн рублей из бюджетов разных уровней.