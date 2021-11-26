Почти 30% сотрудников мэрии Томска не привились от COVID-19

Доля вакцинированных сотрудников администрации города Томска составляет более 73%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 27% чиновников мэрии пока что не поставили вакцину от новой коронавирусной инфекции. Но зато, более 73% уже привились от ковида, сообщает пресс-служба городской администрации.

-Доля вакцинированных сотрудников администрации города Томска составляет более 73%, работников подведомственных муниципальных учреждений и предприятий – 62%, - заявила начальник управления социальной политики администрации Томска Галина Маракулина.

Также и.о. исполнительного директора Томской ассоциации пищевиков Оксана Туганова сообщила, что на предприятиях пищевой отрасли Томска в настоящее время доля вакцинированных работников составляет от 40% (Томский облпотребсоюз) до 60% (ООО «Компания «Эскимос»). При этом на предприятиях действуют различные меры стимулирования работников к вакцинированию от COVID-19.

Ранее также сообщалось, что преподаватели СибГМУ прививаются от коронавируса активнее своих коллег из других университетов Томска. Доля вакцинированных сотрудников томских университетов составляет сегодня от 53% до 91% (СибГМУ). Доля вакцинированных студентов в вузах составляет от 30% до 60%.