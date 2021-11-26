Томская мэрия собирается выделить 30 млн рублей на зарплаты сотрудникам «ТомскСАХ»

Последнее повышение зарплаты работников было в 2019 году. Фото: Ксения Высотина

В Томске мэрия планирует выделить «ТомскСАХ» 30 млн рублей на зарплаты сотрудникам. Это увеличит прибыль работников на 11%, сообщает пресс-служба ведомства.

«В городской администрации создана рабочая группа, которая займется расчетами для увеличения окладов сотрудников муниципального предприятия», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что предприятию требуются машинисты автогрейдера, водители фронтальных погрузчиков, трактористы и другие специалисты. Основной причиной нежелания людей работать в «ТомскСАХ» является размер оплаты труда. При выработке нормативных 164 часов в месяц, водитель зарабатывает порядка 23 тысяч рублей, с переработками - 35-40 тысяч.

Также отмечается, что последнее повышение зарплаты работников было в 2019 году, с тех пор инфляция составила 11%. Именно на этот процент предлагается найти возможность увеличить зарплаты работников. В этом случае дополнительно на финансирование муниципального предприятия из городского бюджета необходимо направить 30 млн рублей.

В администрации города добавили, что рабочую группу возглавил заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус, в ее состав вошли представители трех городских департаментов: дорожной деятельности и благоустройства, городского хозяйства и финансов.