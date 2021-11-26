Автобусы в Колпашеве 26 ноября вышли на маршруты

Несмотря на отсутствие пункта ТО, проблем с транспортом жители Колпашево не почувствуют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебоев в обеспечении населения Колпашево транспортным сообщением допущено не будет. Такая информация появилась 26 ноября на странице в социальных сетях Колпашевского автотранспортного предприятия.

«После инициирования городской прокуратурой проверки, мы корректируем информацию о приостановлении перевозок. Сообщаем о незначительном сокращении транспорта на линии», - говорится в сообщении АТП.

25 ноября в социальных сетях региона появилась информация о временной приостановке работы общественного транспорта в Колпашевском районе. Сообщили об этом также в АТП.

Причиной приостановки называлась невозможность выполнения новых требований законодательства. Дело в том, что в райцентре нет пункта технического осмотра, и автобусам придется ездить в Томск.

26 ноября появился новый пост на сайте АТП, который гласит, что перебоев в обеспечении населения Колпашево транспортным сообщение допущено не будет.

Официальных комментариев районной администрации по этому поводу не прозвучало.