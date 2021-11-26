В Северске местная жительница ограбила инвалида

В сумке, которую похитила северчанка, находилось 3 с половиной тысячи рублей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции Северска установили подозреваемую в ограблении инвалида, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

«23 ноября 2021 года в вечернее время в дежурную часть УМВД по ЗАТО Северск, поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде одного из домов по проспекту Коммунистическому женщина просит помощи полиции», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Помощь требовалась 40-летней северчанке, которая в силу состояния здоровья передвигается с тростью. Женщина с ограниченными возможностями здоровья в подъезде дома уронила сумку, внутри которой были деньги. Сумку подняла и убежала с ней неизвестная женщина, на ее поиски и была ориентирована полиция закрытого города.

Личность подозреваемой установили, ей оказалась жительница города Северска, 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».