Асиновская береста вошла в список «Сокровищ России» по версии журнала National Geographic Traveler

Асиновская береста известна далеко за пределами Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Асиновская береста вошла в топ-5 победителей в номинации «Народный промысел» масштабного проекта «Сокровища России». Организатором выступил журнал National Geographic Traveler, сообщила администрация Томской области.

«В номинации «Народный промысел» в пятерку лучших вошла асиновская береста. Асиновский район Томской области известен талантливыми ремесленниками, работающими с берестой», - говорится в сообщении.

Из бересты делают сувениры, посуду, украшения и даже обложки для документов. В Асино несколько компаний производят и продают оптом и в розницу самые разнообразные изделия из этого природного материала.

Выбрать «Сокровища России» National Geographic Traveler предлагал с помощью онлайн-голосования в 10 номинациях, среди которых, например, «Национальная кухня», «Экскурсионный маршрут».

В номинации «Народный промысел» помимо асиновской бересты были представлены башкирский войлок, бурятские изделия из рога, вологодское кружево.

По мнению организаторов, проект в конечном итоге поможет открыть новые точки на туристической карте России.