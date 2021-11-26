Припаркованные «Исудзу Эльф» и «Тойота Ист» сгорели 26 ноября в Кировском районе Томска

Причина возгорания двух припаркованных автомобилей сейчас устанавливается. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Припаркованные на обочине два автомобиля - «Исудзу Эльф» и «Тойота Ист» серьезно пострадали от огня рано утром 26 ноября; инцидент произошел в Кировском районе Томска, сообщили в региональном управлении МЧС.

«26.11.21 в 05-35 прзд. Кузнечный, 4. Припаркованные на обочине: грузовой автомобиль «Исудзу Эльф» и легковой автомобиль «Тойота Ист»», - говорится в сообщении.

Пожарные справились с возгоранием буквально с 10 минут, тем не менее последствия пожара очень существенные - обгорел моторный отсек, обгорела панель электроприборов, частично обгорел салон грузового автомобиля. Обгорел моторный отсек и закоптился салон легкового автомобиля.

В ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники, уточнили в МЧС.