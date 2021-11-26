Преподаватели СибГМУ прививаются от коронавируса активнее своих коллег из других университетов Томска

Все университеты Томска предоставляют вакцинированным два оплачиваемых выходных дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививку от коронавируса поставили больше половины сотрудников томских университетов, больше всего вакцинированных в СибГМУ, об этом сообщил представитель Совета ректоров вузов Геннадий Попов.

- Доля вакцинированных сотрудников томских университетов составляет сегодня от 53% до 91% (СибГМУ). Доля вакцинированных студентов в вузах составляет от 30% до 60%, - сообщил Попопов.

Представитель Совета ректоров вузов уточнил, что томские университеты предоставляют два оплачиваемых выходных дня прошедшим вакцинацию, в ТГПУ дополнительно предусмотрены денежные выплаты.

В ТГУ, согласно сообщению пресс-службы вуза, разработана программа реабилитации сотрудников после перенесенной коронавирусной инфекции.

По данным на 25 ноября, в Томской области выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией