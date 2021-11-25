Жители Томска сообщили администрации региона, что в аптеках ртутные термометры могут стоить 300 рублей

Ртутные термометры скоро станут в России ценным дефицитом... Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Томска пожаловались начальнику областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александру Дееву на высокие цены при покупке в аптеках города ртутных термометров. Произошло это во время прямого эфира в официальном аккаунте администрации Томской области в Instagram.

По словам горожан, цены на такие градусники могут доходить в аптеках до 300 рублей. Но некоторые видели ртутные термометры и подороже. Дело в том, что их производство в стране прекращено с прошлого года.

Однако ртутные термометры не относятся к жизненно важным препаратам, поэтому никакие государственные органы не контролируют рост цен на них. Об этом и сообщил томичам Александр Деев.