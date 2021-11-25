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Здоровье25 ноября 2021 16:16

Жители Томска сообщили администрации региона, что в аптеках ртутные термометры могут стоить 300 рублей

Однако власть контролирует цены только на жизненно необходимые препараты
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Ртутные термометры скоро станут в России ценным дефицитом...

Ртутные термометры скоро станут в России ценным дефицитом...

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Томска пожаловались начальнику областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александру Дееву на высокие цены при покупке в аптеках города ртутных термометров. Произошло это во время прямого эфира в официальном аккаунте администрации Томской области в Instagram.

По словам горожан, цены на такие градусники могут доходить в аптеках до 300 рублей. Но некоторые видели ртутные термометры и подороже. Дело в том, что их производство в стране прекращено с прошлого года.

Однако ртутные термометры не относятся к жизненно важным препаратам, поэтому никакие государственные органы не контролируют рост цен на них. Об этом и сообщил томичам Александр Деев.