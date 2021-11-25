Численность населения Томской области в 2021 году увеличилась за счет миграционного притока

Благодаря мигрантам, жителей Томской области в 2021 году стало больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

За период с января по сентябрь 2021 года в Томскую область прибыло более 26 тысяч человек, покинуло пределы региона за тот же период чуть больше 24 тысяч, сообщает Томскстат.

«В январе-сентябре 2021 года миграция населения Томской области складывалась следующим образом. Прибыло 26459 человек, выбыло – 24115 человек. За счет миграционного притока численность населения увеличилась на 2344 человека»,- говорится в сообщении статистического ведомства.

В Томскстате уточнили, что на жительство в зарубежные страны в этом году из Томской области выехали 2452 человека. Внутри области (внутрирегиональная миграция) сменили место жительства 10829 человек.

Что касается наиболее активных стран миграционного потока, чаще всего к нам в регион прибывают жители Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Армении.

В 2020 году миграционная убыль составила 4772 человека, пределы области покинуло 27070 человек, прибыло 22298 человек.