Житель Кожевниковского района заявил в полицию о вымышленной краже, чтобы вернуть свою подругу

Полицейские быстро установили, что кража, с заявлением о которой к ним обратился житель Кожевниково, не более, чем вымысел. Фото: Тимур ХАНОВ

Житель села Кожевниково Томской области обманул полицейских, написав заявление о краже денег; таким странным образом мужчина хотел вернуть свою подругу, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Кожевниковскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении из его квартиры денежных средств в сумме более 57 000 рублей», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В ходе проверки информации, полицейские установили, что кража не более, чем вымысел.

Выяснилось, что мужчина поссорился со своей подругой, женщина разорвала с ним отношения.

Выбрав очень необычный способ «воздействовать» на ушедшую возлюбленную, мужчина разбросал в квартире вещи и перевернул мебель. Все это для того, чтобы создать видимость совершенного преступления, а после обратился с заявлением краже в полицию.

Возбуждено уголовное дело «Заведомо ложный донос о совершенном преступлении».

Данная статья УК РФ предусматривает несколько видов наказания. Это может быть штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы.

Кстати, в полиции отметили, что при обращении с заявлением о преступлении в обязательном порядке заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.