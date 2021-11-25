Губернатор Томской области выступил с концепцией будущего кампуса на стратсессии ВЭБ.РФ

Участники сессии рассмотрели зарубежные примеры по созданию и управлению университетскими кампусами. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский губернатор Сергей Жвачкин рассказал концепцию будущего кампуса на стратсессии ВЭБ.РФ. Глава региона обозначил, что кампус не просто жилье для студентов, а философия взаимодействия университетской и академической наук. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вместе с командой принял участие в двухдневной стратегической онлайн-сессии «Образ будущего кампуса. Командообразование», которую провела госкорпорация ВЭБ.РФ», - говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что участники сессии рассмотрели зарубежные примеры по созданию и управлению университетскими кампусами, оценили современные архитектурно-планировочные решения и обсудили вопросы кооперации образовательного и научного менеджмента.

Сергей Жвачкин, в свою очередь, заявил, что межуниверситетский кампус, который будет строиться при поддержке правительства России, станет и инфраструктурным инструментом проекта «Большой университет Томска», и драйвером инновационного развития региона.