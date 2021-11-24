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Происшествия24 ноября 2021 15:29

На трассе в Кривошеинском районе Томской области иномарка съехала с дороги и перевернулась

Пассажир машины доставлен в больницу
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Что случилось с машиной на трассе - устанавливает полиция. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Что случилось с машиной на трассе - устанавливает полиция. Фото: сайт УМВД России по Томской области

На 130-м километре автодороги Томск – Каргала – Колпашево в Кривошеинском районе региона произошла авария, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области. Случилось это 23 ноября около 17 часов 45 минут.

Специалисты отмечают, что, по предварительной информации, 43-летний водитель автомобиль Toyota Hiace допустил съезд с проезжей части и опрокидывание машины.

Сообщается, что с травмами 42-летний пассажир доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицией.