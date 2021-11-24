Биолог из Томска считает, что Азия сегодня стала инкубатором новых вирусов

Биолог из Томска рассказала о вирусах и болезнях человечества. Фото: сайт ТГУ

Своим мнением о пандемии COVID-19, вакцинах от разных болезней и микробиологическом просвещении поделилась на сайте Томского государственного университета заведующая кафедрой Биологического института вуза, доктор биологических наук Ольга Карначук.

По ее словам, опасность вирусных инфекций в мире сейчас значительно возросла. Причина в том, что на Земле очень сильно увеличилась численность населения и, в первую очередь, в Азии. Именно там находятся природные очаги многих вирусов, которые распространяются по миру. Перенаселенность в Азии обеспечивает патогенам много «материала» для размножения. Вирусы быстро переходят от одного человека к другому и при этом изменяются. Возникают оптимальные условия для появления новых штаммов. В последнее время было абсолютно ясно, что вирусная угроза нарастает, и то, когда опасный возбудитель придет из Азии, – просто дело времени.

Ольга Карначук считает микробиологической грамотности населения государственной задачей, поскольку от этого напрямую зависит здоровье нации. Ведь человек не просто живет среди микробов, он на 50 процентов сам из них состоит! Обязательные специальные просветительские программы должны реализовываться в детских садах, школах и вузах.

Она напомнила, что вакцины помогли справиться со многими опасными заболеваниями, например, оспой и корью. Помогут они одолеть и новый коронавирус.