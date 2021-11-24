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Здоровье24 ноября 2021 13:08

В аэропорту Томска сотрудники карантинного пункта Роспотребнадзора проверили пассажиров 39 самолетов

Всего на предмет заболеваний за 10 месяцев обследовано 3,5 тыс. человек
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Сотрудники Роспотребнадзора встречают возвращающихся из-за границы пассажиров самолетов. Фото: официальный сайт аэропорта Томска

Сотрудники Роспотребнадзора встречают возвращающихся из-за границы пассажиров самолетов. Фото: официальный сайт аэропорта Томска

За десять месяцев текущего года специалистами санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Томской области в аэропорту Богашево (Томск) было досмотрено 39 самолетов, прилетевших из-за границы. Всего были проверены на наличие признаков инфекционных заболеваний 3,549 тыс. человек, сообщает региональное управление федеральной службы.

По информации сайта управления Роспотребнадзора, при проведении контроля специалистами санитарно- карантинного пункта проводится дистанционное измерение температуры тела прибывающих пассажиров, членов экипажа, а также осуществляется сбор анкет прибывающих пассажиров.

Заметим, что с сентября текущего года возобновлено международное авиасообщение из международного аэропорта Томск (Богашево). В настоящее время выполняются чартерные рейсы в Египет: в города Хургада и Шарм-Эль-Шейх.