В аэропорту Томска сотрудники карантинного пункта Роспотребнадзора проверили пассажиров 39 самолетов

Сотрудники Роспотребнадзора встречают возвращающихся из-за границы пассажиров самолетов. Фото: официальный сайт аэропорта Томска

За десять месяцев текущего года специалистами санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Томской области в аэропорту Богашево (Томск) было досмотрено 39 самолетов, прилетевших из-за границы. Всего были проверены на наличие признаков инфекционных заболеваний 3,549 тыс. человек, сообщает региональное управление федеральной службы.

По информации сайта управления Роспотребнадзора, при проведении контроля специалистами санитарно- карантинного пункта проводится дистанционное измерение температуры тела прибывающих пассажиров, членов экипажа, а также осуществляется сбор анкет прибывающих пассажиров.

Заметим, что с сентября текущего года возобновлено международное авиасообщение из международного аэропорта Томск (Богашево). В настоящее время выполняются чартерные рейсы в Египет: в города Хургада и Шарм-Эль-Шейх.