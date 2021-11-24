Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика24 ноября 2021 12:07

В Томской области жительница Северска погасила все кредиты, чтобы убрать свое имя из списка должников

Она отдала 240 тыс. рублей долгов
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Даже безработные платят долги судебным приставам...

Даже безработные платят долги судебным приставам...

Фото: Алексей ФОКИН

Жительница г. Северска Томской области задолжала по нескольким кредитам и исполнительскому сбору в бюджет страны 240 тыс. рублей, но погасила кредиты, найдя новую работу, сообщила пресс-служба УФССП региона.

Сайт федеральной службы рассказал о том, что в ходе работы над исполнительным производством судебные приставы выяснили, что жительница ЗАТО практически не имеет денежных средств на счетах. Ее единственный доход – пособие по безработице.

Специалисты отмечают, что кардинально изменить ситуацию помог сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП и стремление женщины трудоустроиться.

Женщина знала о базе данных исполнительных производств в открытом доступе. Она полагала, что факт наличия долга может стать препятствием к оформлению нового трудового договора. Поэтому заемщица решила оплатить кредит и денежное взыскание в бюджет РФ.

Северчанка нашла деньги и оплатила задолженность полностью.