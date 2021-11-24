В Томской области жительница Северска погасила все кредиты, чтобы убрать свое имя из списка должников

Даже безработные платят долги судебным приставам... Фото: Алексей ФОКИН

Жительница г. Северска Томской области задолжала по нескольким кредитам и исполнительскому сбору в бюджет страны 240 тыс. рублей, но погасила кредиты, найдя новую работу, сообщила пресс-служба УФССП региона.

Сайт федеральной службы рассказал о том, что в ходе работы над исполнительным производством судебные приставы выяснили, что жительница ЗАТО практически не имеет денежных средств на счетах. Ее единственный доход – пособие по безработице.

Специалисты отмечают, что кардинально изменить ситуацию помог сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП и стремление женщины трудоустроиться.

Женщина знала о базе данных исполнительных производств в открытом доступе. Она полагала, что факт наличия долга может стать препятствием к оформлению нового трудового договора. Поэтому заемщица решила оплатить кредит и денежное взыскание в бюджет РФ.

Северчанка нашла деньги и оплатила задолженность полностью.