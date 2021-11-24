В этом году 62 жителя Томской области добровольно сдали оружие за деньги

Целевая программа в Томской области по добровольной сдаче оружия за деньги продолжается... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году 62 жителя Томской области по целевой программе сдали правоохранителям 68 единиц оружия, получив взамен денежную компенсацию в 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

«По данным Росгвардии, поступившим в региональную комиссию по профилактике правонарушений, в рамках областного проекта по добровольной сдаче оружия за вознаграждение в январе-ноябре томичи передали на утилизацию 11 единиц «огнестрела» с нарезным стволом, 53 единицы гладкоствольного оружия, два экземпляра самодельного и один экземпляр газового оружия, а также один пистолет, 356 патронов и 1139 граммов взрывчатого вещества. Всего в 2021 году 62 жителя Томской области отказались от оружия в пользу компенсации», – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, как информируют специалисты, силовики провели в регионе почти 19 тысяч проверок условий хранения и продажи оружия. При этом было выявлено свыше 1000 нарушений. Более 1300 ранее выданных разрешений и лицензий на приобретение, хранение и ношение оружия аннулированы.

Заметим, что администрация Томской области намерена рассмотреть возможность увеличения размеров выплат гражданам по этой целевой программе.