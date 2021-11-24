В Томской области за пять лет выросло производство сыра в 25 раз

Сыроделие в регионе в последние годы показало наибольший рост среди всех производств молочной продукции. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области производство сыра выросло в 25 раз за пять лет. За 2021 год в регионе было изготовлено почти 230 тонн сыра, сообщает пресс-служба обладмнистрации.

«С начала 2021 года в регионе изготовлено 226,2 тонны сыра, при этом каждый четвертый килограмм (49 тонн) — в ремесленных сыроварнях. Томские производители выпускают около 85 наименований сыров (в 2015 году было только пять)», - говорится в сообщении.

Также в областной администрации рассказали, что сыроделие в регионе в последние годы показало наибольший рост среди всех производств молочной продукции.