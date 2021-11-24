В Зырянском районе суд возбудил уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в Зырянском районе суд возбудил уголовное дело о незаконной вырубке леса. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверочных мероприятий на участке леса, расположенного на территории Чердатского участкового лесничества, установлен факт рубки деревьев породы «береза». На месте обследования обнаружены порубочные остатки и следы спила», - говорится в сообщении.

Далее правоохранительные органы рассказали, что по информации уполномоченного органа разрешения на вырубку леса в данной местности не выдавались. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 50 тыс. рублей.

Прокуратура Зырянского района направила в суд материалы проверки для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.