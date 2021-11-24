В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

За последние сутки в стране выявлено 33 558 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Ксения Высотина

В среду, 24 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 622 человек.

Также в Томской области выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 54 334 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 332 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 28,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 33 558 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 1 240 пациентов скончалось, 36 682 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 434 393 человек, 267 819 скончались, 8 126 376 выздоровели.