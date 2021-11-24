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Общество24 ноября 2021 8:03

В Томске 11-летней девочке вручили щенка, которого она попросила у Президента РФ

Юная томичка попросила собаку у главы страны в своем письме
Ксения Высотина
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Дарья Ермакова написала письмо Президенту Владимиру Путину, где очень просила исполнить ее заветное желание.

Дарья Ермакова написала письмо Президенту Владимиру Путину, где очень просила исполнить ее заветное желание.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Юной гимнастке из Томска подарили щенка, которого она попросила у Президента РФ в своем письме. Заместитель мэра Томска по социальной политике остался не равнодушным к обращению девочки и вручил ей заветного питомца, сообщает пресс-служба мэрии города.

«До Нового года осталось чуть больше месяца. Поэтому мы нашли заводчиков, у которых был щенок нужной породы для подарка девочке. Однако, животное, это не только большая радость, но и серьезная ответственность», - рассказал заммэра Константин Чубенко.

В городской администрации рассказали, что 11-летняя гимнастка Дарья Ермакова написала письмо Президенту Владимиру Путину, где очень просила исполнить ее заветное желание и подарить ей собаку породы чихуахуа.

Добавляется, что исполнение желания стало для Дарьи неожиданностью, поэтому девочка не смогла сдержать слезы радости, когда ей вручили подарок.