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Общество24 ноября 2021 7:40

Житель села Воронино сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

Ранее мужчина уже был судим за аналогичный проступок
Ксения Высотина
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Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области в селе Воронино местный 42-летний житель сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В сентябре 2021 года мужчина распивал спиртное со своим приятелем. Несмотря на нахождение в состоянии опьянения, он сел за управление транспортным средством и поехал в гости к другой компании в соседний населенный пункт», - говорится в сообщении.

Далее правоохранительные органы рассказали, что в окрестностях деревни Воронино Томского района водитель не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Когда на место сотрудники ДПС они зафиксировали состояние опьянения.

Отмечается, что так как у подсудимого была непогашенная судимость за аналогичное преступление, государственный обвинитель пришел к выводу, что мужчину нужно заключить под стражу.

В заключении истории, суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.