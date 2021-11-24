Житель села Воронино сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

Суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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В Томской области в селе Воронино местный 42-летний житель сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В сентябре 2021 года мужчина распивал спиртное со своим приятелем. Несмотря на нахождение в состоянии опьянения, он сел за управление транспортным средством и поехал в гости к другой компании в соседний населенный пункт», - говорится в сообщении.
Далее правоохранительные органы рассказали, что в окрестностях деревни Воронино Томского района водитель не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Когда на место сотрудники ДПС они зафиксировали состояние опьянения.
Отмечается, что так как у подсудимого была непогашенная судимость за аналогичное преступление, государственный обвинитель пришел к выводу, что мужчину нужно заключить под стражу.
В заключении истории, суд приговорил виновного к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.