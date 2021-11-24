Житель Томской области стал чемпионом мира по плаванию среди глухих

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 36 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Польше завершился чемпионат мира по плаванию среди глухих спортсменов, откуда житель Северска Томской области привез несколько медалей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В составе сборной России выступил спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь», спортсмен Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Степан Скосырский», - говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что в Гливице (город в Польше) завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде среди глухих. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из 23 стран.

Отмечается, что Степан Скосырский стал бронзовым призером, также в составе сборной страны в эстафетах он завоевал четыре золотые медали. Таким образом, в общекомандном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 36 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей.